Москва, , 17:53 — REGNUM В России удалось заместить поставки, необходимые для производства офисной бумаги. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».

Офисная бумага по цене более 1000 рублей Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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«Недостаток бумаги офисной на рынке наблюдался — это правда. Две-три недели в марте. Он был связан с тем, что приостановил работу Святогорский целлюлозобумажный комбинат. Некоторые химикаты для отбеливания бумаги покупали в Финляндии, и никогда не покупали с запасом», — заявил Евтухов.

По его словам, комбинат нашёл поставщиков в Китае и Индии — те же, которые поставляют материалы на другие комбинаты.

«Были сегодня предложены ингредиенты — это новый сорт бумаги. Она будет немного другого цвета, не ярко-белая, но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлор. То есть она ещё будет такая экобумага», — указал он.

«Ситуация нормализуется, цены возвращаются к уровням января-февраля месяца, и никакого дефицита больше не будет, потому что комбинат заявил, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», — подчеркнул Евтухов.

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