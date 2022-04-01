Москва, 1 апреля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В настоящее время поставки бумаги в России практически нормализованы. Об этом 1 апреля заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на телеканале «Россия 24».

Бумага

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«Что касается бумаги, то всё нормально в стране. У нас есть три крупнейших производителя этой бумаги: одна компания находится в Ленинградской области, вторая в Коми и в Архангельской области. Втроём они занимают практически весь рынок», — заявил Евтухов.

«Недостаток бумаги офисной на рынке наблюдался — это правда. Две-три недели в марте. Он был связан с тем, что приостановил работу Святогорский целлюлозобумажный комбинат. Некоторые химикаты для отбеливания бумаги покупали в Финляндии, и никогда не покупали с запасом», — указал он.

По его словам, комбинат нашёл поставщиков в Китае и Индии — те же, которые поставляют материалы на другие комбинаты.