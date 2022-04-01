Дублин, 1 апреля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. О намерении уйти с российского рынка объявил 1 апреля на своём сайте производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa (Ирландия).

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод компании Smurfit Kappa по производству гофрокартонной продукции

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Операции в России компания уже не поддерживает. Пока она уходит с рынка — на это требуется время — российские сотрудники получают выплаты в соответствии с юридическими обязательствами работодателя.

Эти меры приняты в рамках антироссийских санкций, которые ввело руководство ЕС «из-за Украины».

Напомним, в России у Smurfit Kappa четыре предприятия: один завод находится в Москве и ещё три — в Ленинградской области. Общее число работающих составляет порядка 800 человек.