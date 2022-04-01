Нур-Султан, , 17:22 — REGNUM Казахстанские власти намерены соблюдать антироссийские санкции, заявил 1 апреля первый заместитель главы администрации президента республики Тимур Сулейменов в интервью Euractiv.

«Каждый сам за себя» Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР

Сулейменов «Мы будем соблюдать санкции».

Казахстанский чиновник заявил, что республика является «частью международного сообщества», хотя Казахстан также — часть экономического союза с Россией и с Белоруссией.

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Он пояснил, что в Нур-Султане не хотят вторичных санкций со стороны США и ЕС. Россия Казахстану нужна, отмечает чиновник, без инвестиций в Россию экономика республики работать не сможет.

Сулейменов «Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары».

По его словам, власти республики будут держать под контролем любые инвестиции в свою страну со стороны тех граждан и компаний России, кто подпал под санкции. Европейцы должны знать об этой позиции.

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