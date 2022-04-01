В Нур-Султане заявили, что будут соблюдать антироссийские санкции
Астана, 1 апреля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Казахстанские власти намерены соблюдать антироссийские санкции, заявил 1 апреля первый заместитель главы администрации президента республики Тимур Сулейменов в интервью Euractiv.
Казахстанский чиновник заявил, что республика является «частью международного сообщества», хотя Казахстан также — часть экономического союза с Россией и с Белоруссией.
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Он пояснил, что в Нур-Султане не хотят вторичных санкций со стороны США и ЕС. Россия Казахстану нужна, отмечает чиновник, без инвестиций в Россию экономика республики работать не сможет.
По его словам, власти республики будут держать под контролем любые инвестиции в свою страну со стороны тех граждан и компаний России, кто подпал под санкции. Европейцы должны знать об этой позиции.