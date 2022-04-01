Вашингтон, 1 апреля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Законодатели в Сенате США разрабатывают план по выделению $10 млрд на борьбу с COVID-19. Законопроект поможет федеральному правительству закупить больше вакцин и медицинских препаратов для пациентов с коронавирусом, сообщает 1 апреля Reuters.

(сс) The White House Вакцинация от коронавируса в США

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Лидер большинства в Сенате Чак Шумер подтвердил, что сенаторы близки к утверждению окончательной версии законопроекта, предусматривающего закупку лекарств от COVID-19 как внутри США, так и на мировом рынке.

Если законопроект будет утвержден в ближайшие дни, то Сенат сможет одобрить его и направить на голосование в палату представителей до начала весенних праздников на следующей неделе.