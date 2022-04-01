Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. С начала кампании по вакцинации несовершеннолетних от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге первично привили 3947 детей. Об этом 1 апреля сообщили в региональном оперштабе.

dfuhlert Вакцинация

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При этом за прошедшие сутки первый компонент вакцины «Спутник М» поставили 64 подростка, а завершили курс вакцинации девять человек. Чтобы привиться от ковида в Петербурге, несовершеннолетние могут обратиться в 92 пункта.

Вместе с тем продолжается и вакцинация взрослого населения. За минувшие сутки первично привились (без учета «Спутника Лайт») 1039 человек. Курс вакцинации завершили за сутки 1178 петербуржцев.

В городе продолжается вакцинация населения, несмотря на отмену обязательного предъявления иммунных сертификатов. Жители города могут обратиться по этому поводу в 185 пунктов. Запас вакцин в городе составляет 567 493 дозы.

Отметим, что всего в Петербурге первично привились (без учета «Спутника Лайт») 2 428 149 человек, а завершили цикл вакцинации (с учетом «Спутника Лайт») 3 060 133 петербуржца.