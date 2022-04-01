Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. После вмешательства прокуратуры стоимость ПЦР-теста на COVID-19 в петербургском международном аэропорту «Пулково» снизилась на 31%. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП).

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

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Как выяснило надзорное ведомство, лабораторией компании ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом, была необоснованно завышена стоимость исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

«В нее была включена надбавка в виде НДС, которым медицинские услуги не облагаются. Кроме того, были завышены расценки за услуги подрядной организации, непосредственно осуществлявшей анализ биоматериалов, стоимость которых также входила в цену ПЦР-исследования», — пояснили в СЗТП.

Руководителю юридического лица внесено представление об устранении допущенных нарушений. По результатам принятых мер стоимость услуг на проведение экспресс-тестирования снижена на 31%.

Отметим, что до вмешательства прокуратуры экспресс ПЦР-тест для пассажиров обходился в 8,6 тыс. рублей, теперь — 5,9 тыс. рублей.