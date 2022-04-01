Москва, 1 апреля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину составляет 81%, сообщает 1 апреля ВЦИОМ.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

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«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (вырос за неделю на 0,4 процентного пункта), [премьер-министру РФ] Михаилу Мишустину — 63,1% (вырос на 0,5 процентного пункта за неделю)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 21 по 27 марта 2022 г. показатель одобрения деятельности президента России составил 79,0%. За неделю он увеличился на 1,1 процентного пункта.

При этом работу правительства страны и Мишустина за этот период оценили соответственно в 51,8% (вырос на 0,2 процентного пункта за неделю) и 52,4% (вырос на 0,8 процентного пункта за неделю) соответственно.