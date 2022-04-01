Москва, 1 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, по состоянию на 15:30 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent сползают на 0,22%, до $107,67 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Referat.co Добыча нефти

«Сырьевые рынки постепенно успокаиваются, по ряду позиций наблюдается рост, но довольно сдержанный.

Нефть перед выходными не находит поводов для нового роста — США и их союзники продолжают выбрасывать на рынок нефть из госрезервов.

Отключения газа Европе, которого опасались участники рынка, пока не произошло, так что перед выходными никто не спешит закладываться на рост.

Хотя госрезервы нефти у стран Запада не бесконечны, а со временем их придется пополнять, так что долгосрочно рынок нефти стал чувствовать себя увереннее.

Цены выше $100 за баррель уже приняты как новая норма, а не временная флуктуация. Так что в ближайшие недели можно будетт увидеть возобновление подъема», — полагает эксперт.

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