Москва, , 13:07 — REGNUM Нефть в очередной раз натолкнулась на барьер в виде 20-дневной скользящей средней и резко подешевела после двух дней роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 1 апреля, нефть марки Brent остается под давлением, тяготея к минимумам уходящей недели, отмеченным немногим выше уровня $102.

После открытия торгов в Европе фьючерсы слегка отскочили, но общей картины это не меняет – нефть завершает торговую пятидневку с внушительными потерями.

Агрессивная фиксация прибыли по длинным позициям была спровоцирована Джо Байденом, который заявил о продаже нефти из стратегических резервов в США – в ближайшие шесть месяцев объемы реализации из хранилищ могут составить 1 млн баррелей в день.

Если к Вашингтону примкнут страны-участницы МЭА, эта цифра увеличится до 1,3 млн баррелей в сутки, что для неэластичного рынка является весьма ощутимой величиной, которая действительно может частично выровнять дисбаланс спроса и предложения.

При этом США планируют энергично наращивать добычу, но с этим могут возникнуть проблемы из-за недоинвестированности отрасли.

По большому счету эта временная инициатива американского лидера не способна оказать масштабное влияние на рынок, особенно если геополитический конфликт между Россией и Украиной, с которым сопряжены риски для цепочек поставок, затянется.

Так, после бурной первоначальной реакции на попытки Байдена сбить цены на бензин, рынок снова сфокусируется на геополитическом факторе, а значит, цены будут оставаться высокими в ближайшие недели, если не появится реальных признаков деэскалации. На данном этапе таких предпосылок не наблюдается.

Сейчас, когда Brent еще не полностью отыграла негатив со стороны США, а также находится под дополнительным давлением на фоне восстановления доллара по всему спектру рынка, присутствует определенная угроза тестирования психологической отметки $100, но общая бычья картина рынка остается неизменной», — пояснил эксперт.

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