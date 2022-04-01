Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Регионы из США, Польши и Чехии после начала специальной военной операции России на Украине прекратили партнерские отношения с Ленинградской областью и расторгли соглашения о сотрудничестве, сообщила 1 апреля вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк. Однако партнерство с регионами из других стран будет продолжено.

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Несмотря на взаимодействие, выстроенное по международной линии в предыдущие годы, в этом году ряд регионов ― партнеров Ленинградской области из США, Польши, Чешской Республики направили уведомления о прекращении партнерских отношений и расторжении соглашений о сотрудничестве. Кроме того, Германия и Норвегия приостановили реализацию совместных межрегиональных проектов и ранее запланированных инициатив.

«Тем не менее, мы планируем расширять географию сотрудничества с теми, кто готов к партнёрским отношениям. Это страны-участники СНГ и государства БРИКС ― Китай, Индия, ЮАР. Кроме того, устанавливаются новые связи в европейском направлении ― с Сербией», — рассказала Анна Данилюк.

По словам чиновницы, в условиях трансформации мировой политической и экономической систем особое внимание сейчас уделяется вопросам межрегионального и международного сотрудничества.

«Современный мир переживает глубокие перемены на фоне обострения политических, социальных и экономических противоречий, ― подчеркнула она. ― Сейчас будущее нашей страны зависит от сплоченности, стойкости, эмоциональной устойчивости общества».

По словам вице-губернатора Ленобласти, важно с особым вниманием относиться к переговорам с зарубежными партнерами, заранее тщательно продумывать их содержание, а главное ― понимать, насколько будет взаимовыгодным будущее сотрудничество.