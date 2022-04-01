Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Попытки незаконного использования бюджета Санкт-Петербурга в условиях санкционного давления на страну будут жестко пресекаться. Об этом 1 апреля заявил губернатор города Александр Беглов.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы должны жёстко пресекать любые попытки незаконного использования бюджетных средств. В условиях внешнего воздействия на нашу экономику необходимо оптимизировать расходы и обеспечить защиту финансовых интересов города и горожан», — заявил губернатор.

В городе должен быть усилен финансовый контроль. Неэффективные траты бюджета, по мнению, Беглова, недопустимы в условиях сегодняшней экономической обстановки. Также будут выявлять системные ошибки и предупреждать различного рода нарушения, среди которых и коррупция.

В Смольном также рассмотрели предложение по переводу бюджетного процесса муниципалитетов в электронный формат. Это позволит дистанционно контролировать их финансовую деятельность.

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