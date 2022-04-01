Берлин, 1 апреля 2022, 15:41 — REGNUM Германия решила приостановить сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере. Об этом пишет Der Spiegel.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»
Издание ссылается на информацию, полученную от главы Минфина Германии Кристиана Линднера.
Ранее Линдер заявил, что Германия продолжит оплачивать поставки российского газа в евро и долларах., однако после пообещал внимательно изучить предложения России по оплате в рублях.