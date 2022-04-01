Париж, , 15:39 — REGNUM В краткосрочной перспективе замена российских энергоносителей на другие в среднем будет стоить каждому жителю Европейского союза €227 в год. Такие подсчёты на основе разработанной методологии сделали экономисты Дэвид Бакаи и Эммануэль Фари, пишет газета Le Monde.

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Больше всего от полного отказа от поставок российского газа пострадают в Литве. Так, потребление каждого жителя сократится на €1745 в год. В Словении эта сумма составит €716, в Болгарии —€563, в Финляндии — €440, в Чехии — €331. В пределах от €153 до €238 снизится покупательная способность в Швеции, на Кипре, в Венгрии, Латвии и Эстонии.

При этом Германия окажется только 11-й страной в рейтинге наиболее пострадавших от этого эмбарго: покупательная способность каждого её жителя снизится на €125 в год, пишет RT. На каждого жителя Франции придётся €54. Это 20-й показатель.

Примечательно, что за счёт замещения и перераспределения видов деятельности некоторые европейские страны выиграют от введения эмбарго, например, Люксембург (+€110), Ирландия (+€37) и Дания (+€12).