Минск, 1 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Власти Белоруссии с 3 апреля снимают ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщили в белорусском погранкомитете.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Отмечается, что с 00:00 3 апреля для граждан Белоруссии и иностранцев въезд и выезд не ограничены.

Вместе с тем гражданам Белоруссии не потребуется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест для въезда.