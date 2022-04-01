Белоруссия снимает ограничения на пересечение границы
Минск, 1 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Власти Белоруссии с 3 апреля снимают ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщили в белорусском погранкомитете.
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и Белоруссия
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Отмечается, что с 00:00 3 апреля для граждан Белоруссии и иностранцев въезд и выезд не ограничены.
Вместе с тем гражданам Белоруссии не потребуется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест для въезда.