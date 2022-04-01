Курск, 1 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 50 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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1 апреля зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 113 тыс. 653 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 105 тыс. 807 пациентов, в том числе 360 — за последние сутки.

Всего скончались 2383 человека. Подтверждено три новых летальных случая.