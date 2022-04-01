Москва, 1 апреля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены внести в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля, об этом сообщили во фракции ЛДПР в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Квалифицировать действия украинских властей иначе, как геноцид по смыслу статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и статьи 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, нельзя. Депутаты Государственной думы считают неприемлемыми действия властей Украины и признают факт совершения властями Украины с 14 апреля 2014 года и по сей день международного преступления геноцида», — предлагается прописать в заявлении.

По убеждению парламентариев, действия властей Украины являются грубейшим нарушением международного права.

В ЛДПР решительно осуждают действия властей Украины, направленные на геноцид русского населения, которые продолжаются последние восемь лет на территории ДНР и ЛНР. Согласно данным ООН, 10 тыс. человек погибли, 50 тыс. ранены, 4 млн стали беженцами.

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