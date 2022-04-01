Донецк, 1 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Военные Донецкой Народной Республики продолжают освобождать город Марьинка. Об этом 1 апреля в эфире Первого канала заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«По Марьинке: на данный момент мы контролируем где-то 30−35% населённого пункта», — уточнил Басурин.

Он также добавил, что продвижение идёт тяжело, так как город очень сильно укреплён в инженерном отношении.

«Плюс мирные жители там остались», — сказал представитель Народной милиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным штаба территориальной обороны ДНР на 29 марта, в Донецкой Народной Республике от украинских формирований освобождены 135 населённых пунктов. Кроме марьинки. Бои идут за Новомихайловку и Новобахмутовку.

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