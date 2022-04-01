Северный, , 15:03 — REGNUM Неразорвавшийся снаряд обезвреживают 1 апреля спецслужбы в типографии вблизи Белгорода.

Снаряд в белгородской Журавлёвке Пресс-служба правительства Белгородской области

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Предприятие попало под утренний авиаобстрел, в здании повреждены окна, оборудование, система отопления. Сотрудников типографии эвакуировали на время обезвреживания неразорвавшегося снаряда, сообщили РИА Новости.

По данным руководителя Дирекции по развитию промышленных зон Андрея Минаева, слова которого приводит ТАСС, в Белгородской области в результате авианалёта повреждено не менее семи объектов.