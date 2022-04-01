Париж, , 14:58 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо ввести новый пакет санкций против России.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы думаем, что необходимо ввести новый пакет санкций против России. Это было решено на саммите в Версале, а также на последней встрече стран ЕС», — сказал он на пресс-конференции в Таллине.

По его словам, содержимое новых ограничительных мер будет определено в ближайшие дни.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии рассматривают вопрос национализации дочерних компаний Газпрома и «Роснефти», расположенных на территории ФРГ.

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