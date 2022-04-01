Москва, 1 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Новость о том, что российское правительство перенесло срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) на осень 2022 года, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин:

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

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«Прекрасная инициатива. Одно только расстраивает: у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что сроки перенесли — всем. На самом деле, переносили в очередной раз исходя из представления о том, кто пострадал, а кто и не очень, и в привязке к основному виду деятельности по ОКВЭД.

В результате, например, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук (код 72.10; впрочем, и многие другие) отсрочки не получили.

Вероятно, для них экономическая ситуация только улучшилась. А так да, повторюсь, инициатива отличная, кто получал отсрочки в ковид, получил и сейчас, ну и несколько других ОКВЭД добавилось.

В целом, повторяется история, опробованная в пандемию: громко озвучивая меры поддержки, забывают зачитать, хотя бы шепотом, «написанное мелким шрифтом» (о том, что меры — далеко не для всех).

А с точки зрения экономической политики поражает этот подход в отношении реально малого бизнеса: дать отсрочку (отмечу, фактически безвозмездный кредит на небольшой срок) не всем, возможно, с точечными исключениями, а «по списку», чтобы не дай бог эту отсрочку не получил кто-то, у кого и так всё неплохо».

Напомним, срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) за прошлый год и первый квартал 2022 года для МСП в ряде отраслей продлевается на 6 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты в течение еще 6 месяцев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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