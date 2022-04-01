Москва, , 14:52 — REGNUM В Госдуме объяснили разницу между национализацией бизнеса в России и национализацией дочек «Газпрома» и Роснефти» в Германии, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Олег Морозов Duma.gov.ru

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«Так называемая национализация дочек Газпрома и «Роснефти «в Германии, о чем там всерьёз размышляют, шаг в правовую пропасть. Мы, когда говорим о национализации, имеем в виду только те компании, которые сами, добровольно уходят с нашего рынка. И только те из них, кто отказывается выполнять свои обязательства перед сотрудниками и государством», — отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в телеграм-канале.

В случае с «Газпромом» речь идёт о примитивном силовом захвате, о беззаконии, утверждает парламентарий.

«Ведь «Газпром» выполняет все свои обязательства перед немцами. Газ к ним неукоснительно идёт в объёмах, определённых долгосрочными контрактами. И даже предполагаемые изменения в форме оплаты, как и возможный разрыв контракта, не дают оснований для захвата имущества и активов», — указал парламентарий.

«Может быть, немецкие партнёры рассчитывают на ответные действия с нашей стороны? Скажем, арест всего имущества Германии и её граждан на территории России?» — предположил Морозов.

Он убежден, что в такой войне победителей не будет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Handelsblatt со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что минэкономики ФРГ обсуждает национализацию немецких дочерних компаний Газпрома и «Роснефти». По данным издания, речь идёт о Gazprom Germania, которая управляет несколькими крупными газохранилищами в Германии, и Rosneft Deutschland.

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