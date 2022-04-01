Москва, 1 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает 1 апреля официальный сайт президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Путин проинформировал Лукашенко о ходе спецоперации на Украине, а также дал оценки переговоров между Россией и Украиной на уровне делегаций.

«Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации», — говорится в информации сайта президента.