Нальчик, 1 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Сельхозпредприятие «Ленинцы» из Кабардино-Балкарии, являющемуся старейшим крупным таким предприятием в регионе не пугают антироссийские санкции Запада. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондентИА REGNUM.

Zoom.me Молочные продукты

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Сельхозпредприятие, которое выпускает сыры, сливки, сметана, кефир, творог и молоко, использует для проиводства молоко с собственной животноводческой фермы.

При этом также используется полностью отечественная производственная цепочка — от оборудования до закваски. Кроме того, предприятие поставляет свою продукцию в соседние регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что курское предприятие «Союзтекстиль-СТ», которое выпускает широкий спектр материалов (текстиля и нитей), применяемых для изготовления конвейерных лент, шин, а также в дорожной и нефтегазовой отраслях, увеличит производство своей продукции.