Курск, , 14:39 — REGNUM Курское предприятие «Союзтекстиль-СТ», которое выпускает широкий спектр материалов (текстиля и нитей), применяемых для изготовления конвейерных лент, шин, а также в дорожной и нефтегазовой отраслях, увеличит производство своей продукции. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В условиях введения Западом антироссийских санкций почти вся выпускаемая предприятием продукция попала в разряд импортозамещающих и для удовлетворения возросшего спроса на нем предприятии увеличивают объемы производства, оптимизируют работу оборудования и увеличивают численность сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Компания из Ульяновска S-HIM, которая выпускает качественные и недорогие аналоги зарубежных химических средств для дома и автомобилей, готова увеличить производство своей продукции.