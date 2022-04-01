Москва, 1 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета России Андрей Климов допустил, что Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии.

Duma.gov.ru Андрей Климов

«Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии», — отметил Климов в телеграм-канале.

С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что «Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», рассуждает сенатор.

«Никакой реальной компенсации за антироссийскую выходку от ЕС или США Грузия не получит. В НАТО и ЕС её не примут. Вся ответственность за столь безрассудные действия по отношению к собственным жителям ляжет на нынешнее руководство этой соседней нам страны», — указал он.

Таким образом, делает вывод Климов, «ведомая Вашингтоном тотальная война с Москвой чужими руками приносит все новые жертвы и разрушения тем, кто включается в это губительное противостояние на стороне недружественных нам государств».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Южная Осетия объявила о планах провести референдум о присоединении к России.

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