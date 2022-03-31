Вашингтон, 31 марта 2022, 22:47 — REGNUM Американская сторона не признает референдума, которых планируется в Южной Осетии по вопросу вхождения в состав России, сообщил 31 марта журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Комментируя заявление руководства Южной Осетии провести в республике референдум о вхождении в состав России, которое прозвучало накануне, 30 марта, Прайс заявил:
Добавим, что США придерживаются позиции о том, что Южная Осетия — якобы грузинская территория.
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