Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Американская сторона не признает референдума, которых планируется в Южной Осетии по вопросу вхождения в состав России, сообщил 31 марта журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Здание Госдепа США Loren

Комментируя заявление руководства Южной Осетии провести в республике референдум о вхождении в состав России, которое прозвучало накануне, 30 марта, Прайс заявил:

«Мы не будем признавать результатов любых усилий со стороны России или сил по разделу грузинской территории».

Добавим, что США придерживаются позиции о том, что Южная Осетия — якобы грузинская территория.

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