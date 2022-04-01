Париж, 1 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце бывшего мэра украинского города Мелитополь, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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«Мы на вашей стороне», — заявил Эммануэль Макрон во время встречи с бывшим мэром украинского города.

«Господин мэр, мы рады видеть вас здесь», — заявил президент Франции.

В Елисейском дворце также присутствовал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего мэра Мелитополя сопровождает делегация из четырех украинских депутатов.

Подробнее в материале:Президент Франции встретится с бывшим мэром Мелитополя