Москва, 1 апреля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В иных условиях требование об оплате в рублях за российский газ может быть отменено. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 апреля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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По его словам, для России расчёты в рублях сейчас наиболее предпочтительны и надёжны. Однако ничего неизменного нет.

«Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надёжным вариантом», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам представителя Кремля, указ о переводе оплаты природного газа для недружественных стран на рубли не имеет обратной силы. То есть к уже поставленному газу требование не относится.

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