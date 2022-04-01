Москва, 1 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы намерены настаивать на отставках чиновников-предателей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Государственная дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что есть представители искусства, которые убежали переждать в другие страны или обвиняют Россию из-за границы — «кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки», например, оперная певица Анна Нетребко.

«Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет», — констатировал Володин.

«Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях», — добавил он.