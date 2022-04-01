Рига, , 14:32 — REGNUM Около 55 млн евро заморожено в латвийских банках на конец марта нынешнего года в связи с санкциями, введенными в отношении России Европейским союзом (ЕС) и Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Банк Mark Moz

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Об этом сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на Комиссию рынка финансов и капитала страны. Неделей ранее в латвийских банках было заморожено около 17,5 млн евро, таким образом, сумма, замороженная за последнюю неделю марта, увеличилась на 37,5 млн евро. В основном, как отметили в ведомстве, речь идет о ценных бумагах.

В банках Латвии выявлено 3 физических лица, непосредственно подпадающих под санкции, и 32 юридических лица, прямо не включенных в санкционные списки, однако владеющих подпадающими под санкции российскими компаниями, поэтому их средства и ценные бумаги также заморожены.

«Сумма замороженных средств может измениться в будущем, учитывая, что расследования все еще продолжаются, операции по счетам клиентов с высокой степенью риска приостановлены на время расследования и вводятся новые санкции», — добавили в комиссии.

По данным комиссии, с 2015 года депозиты России в латвийских банках значительно сократились, составив к настоящему моменту лишь 1,1% от общего объема депозитов.