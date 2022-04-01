Вашингтон, 1 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Гарантии безопасности, которые требует Киев, не будут предложены Украине США и их союзниками. Об этом 1 апреля сообщает американский телеканала CNN со ссылкой на источники.

Josh Hallett CNN

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О системе гарантий безопасности для Украины ранее говорил член делегации этой страны на переговорах с Россией Давид Арахамия. Он рассказал, что Киев видит гарантами ряд стран, в том числе членов Совбеза ООН, Турцию, Германию, Италию, Польшу, Канаду и Израиль.

В CNN со ссылкой на источники указали, что предоставление таких гарантий со стороны США и их союзников маловероятно.