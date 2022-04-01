Таллин, 1 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Правительство Эстонии утвердило внутригосударственные санкции в отношении предприятия Yandex NV, запретив деятельность отделения предприятия в стране с 11 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

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Об этом сообщила пресс-служба правительства. Причиной введения санкций против фирмы по оказанию услуг таксоизвоза Yandex. Taxi названо недавнее решение России, согласно которому Yandex должен передавать собранные им персональные данные клиентов спецслужбам.

«В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии», — заявил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

В результате введения санкций таксофирмам и водителям запрещено ездить через приложение таксоизвоза Yandex (Yandex Pro) и выполнять заказы. Магазины приложений (Google Play, App Store и другие) также должны ограничить загрузку приложения Yandex. Taxi и перестать предлагать обновления приложений.

Ранее соответствующее решение было принято в Латвии.