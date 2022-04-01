Москва, 1 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Ряд западных стран становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, что требует соответствующей правовой оценки. Об этом 1 апреля говорится в сообщении СВР России.

spoilt.exile Украинский националист

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Ранее в сети появились кадры, на которых украинские нацисты пытают российских военнопленных. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

«Это делает их соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов и требует соответствующей правовой оценки», — говорится в сообщении СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.