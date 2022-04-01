Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В одной из старейших российских ювелирных компаний «Русские самоцветы» из Санкт-Петербурга считают, что западные санкции являются окном возможностей. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Ювелирное изделие

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Компания производит украшения, столовое серебро, эмалево-филигранные изделия и предметы интерьера, а также является поставщиком гербового и столового серебра для Кремля.

Кроме того, в данный момент один из крупнейших производителей на рынке РФ, занимается импортозамещением, а также экспортирует свою продукцию за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оренбургская фабрика «Юничел» готова увеличить производство детской обуви из натуральных материалов взамен импортной.