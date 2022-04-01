Оренбург, , 14:01 — REGNUM Оренбургская фабрика «Юничел» готова увеличить производство детской обуви из натуральных материалов взамен импортной. Об этом 1 апреля рассказал представитель предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обувь ИА REGNUM

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В состав концерна входят три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, и на них реализован полный цикл производства обуви.

Также на фабрике разрабатываются собственные модели детской обуви, которые внедряются в производство на основе специализированных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый в России эндопротез локтевого сустава отечественного производства установили в Центре Илизарова в Кургане.