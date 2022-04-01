Курган, , 13:51 — REGNUM Первый в России эндопротез локтевого сустава отечественного производства установили в Центре Илизарова в Кургане. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Образцы бионических протезов Василий Иванов © ИА REGNUM

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При этом указанный эндопротезбыл разработан на предприятии в Пензе, с которым Центр Илизарова ведет сотрудничество.

Также предполагается, что в дальнейшем Центр Илизарова станет одной из основных экспериментальных площадок, где будет вестись клиническое внедрение новых медицинских изделий, созданных указанным пензенским предприятием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «Сheeseberry», которая находится в Ставропольском крае и является одним из наиболее крупных производителей замороженных десертов в РФ, открывает новые линии по производству продукции из козьего молока.