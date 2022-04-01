Рига, 1 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. С 1 апреля в Латвии значительно ослабляются меры эпидемиологической безопасности. Об этом сообщила канцелярия правительства со ссылкой на его распоряжение.

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Решение аргументируется снижением общего уровня заболеваемости Covid-19. В частности, с пятницы, 1 апреля 2022 года, на работу вновь смогут выйти те, кто не прошел первичную вакцинацию. Медицинские маски или респираторы больше не обязательно использовать в магазинах, включая торговые центры.

Их по прежнему надо надевать в медицинских учреждениях, в центрах социального ухода и в общественном транспорте, за исключением такси и пассажирских перевозок легковым транспортом.

При въезде в Латвию из стран Европейского союза, Европейской экономической зоны и Великобритании больше не нужно предъявлять сертификаты или результаты тестов на Covid-19. Необходимость предъявить сертификат или тест на Covid-19 с отрицательным результатом сохранится при въезде из третьих стран.