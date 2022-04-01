Москва, , 13:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед рядом иностранных кредиторов. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Глава государства постановил, что ряд финансовых обязательств в сфере транспорта перед партнёрами из недружественных стран осуществляется по временному порядку. Согласно нему, предусматривается схема оплаты по обязательствам в российских рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин принял участие в совещании по ситуации в авиационной отрасли.