Путин подписал указ о переводе на рубли обязательств по авиализингу
Москва, 1 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед рядом иностранных кредиторов. Текст документа опубликован на портале правовой информации.
Kremlin.ru
Владимир Путин
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Глава государства постановил, что ряд финансовых обязательств в сфере транспорта перед партнёрами из недружественных стран осуществляется по временному порядку. Согласно нему, предусматривается схема оплаты по обязательствам в российских рублях.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин принял участие в совещании по ситуации в авиационной отрасли.