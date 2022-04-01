Симферополь, , 13:34 — REGNUM Партия овощей поступила в Республику Крым из Запорожской области Украины, об этом сообщил журналистам министр промышленной политики Республики Крым Александр Трянов.

Редис

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«Организовали возможность осуществления торговли на территории Республики Крым, по нашим торговым объектам. Приехали из сопредельного государства фермеры — из Запорожской области. Есть контакты с Херсонской. В ближайшее время это будет приобретать системный порядок», — приводит слова министра «Крым 24».

Из Запорожской области в Крым на данный момент поступило восемь тонн редиса и огурцов, продукция уже раскуплена крымчанами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о намерении развивать сотрудничество с украинскими предпринимателями.