Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге свернули еще 427 койко-мест для лечения ковида и пневмонии. Теперь в городе имеется 2009 коронавирусных коек в стационарах. Об этом 1 апреля сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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В ходе сокращения коечного фонда к штатной работе из ковидного режима вернули два городских стационара. Теперь лечением больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге занимаются девять городских и одно федеральное медучреждение.

За сутки эпидобстановка в Петербурге несколько изменилась. В городе выявили за сутки 958 случаев заражения коронавирусом (+27 случаев по отношению к предыдущим суткам). Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки 19 больных (за сутки цифра не изменилась), а выздоровели 5204 человека (+393).

На стационарном лечении от коронавирусной инфекции состоят 1758 петербуржцев (-26). Из них 235 человек (-6) лежат в реанимации, а на лечении болезни с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких находятся 58 пациентов (-1). За сутки выписаны из медучреждений 189 больных (+16).

На амбулаторном лечении COVID-19 состоят 11 956 петербуржцев. Этот показатель за минувшие сутки сократился на 415 человек.

Напомним, что с начала пандемии в Петербурге обнаружили 1 501 242 случая заражения коронавирусом. От ковида за это время скончались 33 079 пациентов, а выздоровели — 1 436 796 человек.