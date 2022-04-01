Берлин, 1 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Правительство Германии изучает указ президента России Владимира Путина, по которому контрагенты из недружественных стран обязаны оплачивать поставки в рублях. Об этом 1 апреля сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Petra B. Fritz Германия

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«Федеральное правительство в настоящее время изучает этот указ с точки зрения конкретных последствий», — заявил он журналистам в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает ряд государств оплачивать поставки газа в российской валюте.