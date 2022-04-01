Париж, 1 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. За последние 24 часа во Франции выявили 169 311 случаев заражения коронавирусом по сравнению со 169 024 днем ранее, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает бушевать во Франции, где за последние сутки от COVID-19 скончался 121 человек.

Во Франции госпитализировано 21 922 пациента с COVID-19, в том числе 1763 человека поступили в больницы за последние сутки. Ещё 1551 пациент находится на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон примет бывшего мэра украинского города Мелитополя.