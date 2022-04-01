Москва, , 13:21 — REGNUM Переход к оплате российского газа на рубли не относится к уже поставленному газу. Об этом 1 апреля заявила журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Пока ситуация следующая. Мне много задали вопросов, означает ли это, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает», — сказал Песков.

Он добавил, что оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться в конце апреля или в начале мая.

Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты российского газа в недружественные страны в рубли.