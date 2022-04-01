Москва, 1 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Украина не собирается исполнять Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Об этом 1 апреля сообщили в Службе внешней разведки России.

Alex Saveliev Комплекс зданий СВР в Ясенево

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В СВР рассказали, что Украина проинформировала Британию об отсутствии планов соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Ранее были вскрыты факты издевательств и убийств военнопленных из России членами украинских формирований.

«Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что «сейчас этого лишены многие украинцы», — говорится в заявлении СВР.

Тема пыток обсуждалась и в ходе раунда очных переговоров России и Украины в Турции. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинские коллеги его услышали.