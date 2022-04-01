Москва, , 13:08 — REGNUM Запад демонстрирует линию на отъём российской собственности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы сейчас видим такую массированную линию на отъем собственности, абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в России видят бандитские действия в отношении резервов страны, «о чем, собственно, говорил президент Путин»: «Это тоже незаконно. Если сейчас к этому еще будет добавляться проработка вот национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего».