Москва, , 13:06 — REGNUM Россия, Индия, Китай и другие страны давно планируют переход на расчёты в национальных валютах. Об этом 1 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что касается использования рублей и рупий в наших международных торговых сделках, то напомню, что много лет назад мы начали двигаться в отношениях с Индией, Китаем и другими странами к тому, чтобы отказываться от доллара и всё больше и больше переходить на национальные валюты», — заявил Лавров.

«Эта тенденция, мне кажется, продолжится, усилится. Это естественно и очевидно», — подчеркнул он.