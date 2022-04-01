Москва, 1 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Россия, Индия, Китай и другие страны давно планируют переход на расчёты в национальных валютах. Об этом 1 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Что касается использования рублей и рупий в наших международных торговых сделках, то напомню, что много лет назад мы начали двигаться в отношениях с Индией, Китаем и другими странами к тому, чтобы отказываться от доллара и всё больше и больше переходить на национальные валюты», — заявил Лавров.

«Эта тенденция, мне кажется, продолжится, усилится. Это естественно и очевидно», — подчеркнул он.